"Даже не скрывает свои преступления": Верещук озвучила, сколько детей-сирот Россия похитила из Украины

Украина передает в Международный уголовный суд все данные о похищении оккупантами детей.

Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки и депортацию с временно оккупированных территорий 16 207 детей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что 4390 детей-сирот сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России.

Ирина Верещук подчеркнула, что россияне фактически признают свои военные преступления, когда публично сообщают об "усыновлении" в РФ детей, которых Украина требует вернуть.

"Вместо возвращения они ребенка усыновляют и кичатся этим, демонстрируя всему миру факты, не требующие фактически доказательства", – сказала министр.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что похищение украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и их насильственная депортация в Россию является военным преступлением.

Это полностью оправдывает выдачу судом в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

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