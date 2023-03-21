Даже не успел повоевать: в Курской области мобилизованный застрелил сослуживца

В Суджанском районе Курской области 20 марта мобилизованный застрелил сослуживца – 47-летнего мобилизованного Николая Савина выстрелом в голову.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Российские следователи полагают, что 32-летний мобилизованный Артем Прошенков выстрелил случайно. Отмечается, что он якобы по неосторожности застрелил сослуживца при смене караула. От полученного ранения Савин скончался на месте.

Напомним, в Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной.

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