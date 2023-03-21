Даже не успел повоевать: в Курской области мобилизованный застрелил сослуживца

По данным следователей, убийство произошло "по неосторожности".
В Суджанском районе Курской области 20 марта мобилизованный застрелил сослуживца – 47-летнего мобилизованного Николая Савина выстрелом в голову.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Российские следователи полагают, что 32-летний мобилизованный Артем Прошенков выстрелил случайно. Отмечается, что он якобы по неосторожности застрелил сослуживца при смене караула. От полученного ранения Савин скончался на месте.
Напомним, в Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной.
Читайте также:
- Пригожину привидилось "наступление ВСУ на Белгород" – он просит руководство РФ готовиться
- Российские военные пытаются добиться хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы в Украине – ISW
- Кто управляет обороной Бахмута: в Минобороны дали объяснение