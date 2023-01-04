Даже слова Путина можно квалифицировать как геноцид: посольство Канады о необходимости наказания РФ за военные преступления

Путин абсолютно четко заявил, что у Украины и украинцев нет права на существование.

Даже слова России можно квалифицировать как геноцид. Нет необходимости искать их. Глава Кремля Владимир Путин абсолютно четко заявил, что у Украины и украинцев нет права на существование.

Об этом в интервью проекту Kyiv not Kiev сказала посол Канады в Украине Лариса Галадза.

Она подчеркнула, что наказание России за совершенные военные преступления должно быть присуждено в рамках правовой системы, то есть это тюремные сроки и репарации. Россия нарушила международное право, Устав ООН, права человека, поэтому нужно, чтобы мировая и украинская системы правосудия, международная система уголовного правосудия привлекли Россию к ответственности, россиян к ответственности, людей, принимавших решение об этом, людей, которые отдавали приказы.

"Тех, кто совершил зверства — пройтись по ним всем с самого верха и вниз, а потом еще раз", — добавила Лариса Галадза.

Она также отметила, что не видит никаких признаков готовности России к переговорам с Украиной.

Она напомнила высказывания Путина о том, что он не прекратит нападения и войну даже на время рождественских праздников.

"Он пытается убедить своих друзей в мире, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но в мире еще находятся такие люди, такие страны, которые думают, что это Украина затягивает эту войну. Да, это часть российской дезинформации, и я думаю, что Украина и ее партнеры коллективно делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом", — сказала Галадза.

Добавим, военный эксперт Михаил Самусь отмечал, что вторжением в Украину 24 февраля Россия поставила себя на грани бездны, к которой очень активно идет.

В ГУР МО Украины рассказали о стратегических целях Путина в войне против Украины. Они не изменились – это уничтожение украинского народа и государственности. Что касается военных целей, то в 2023 году РФ будет пытаться полностью захватить всю Луганщину, Донетчину и удержать сухопутный коридор в Крым.

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