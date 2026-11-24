Мост через Керченский пролив / © Associated Press

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Комбинированную операцию против Керченского моста украинские силы смогли провести без использования Starlink. Для этого была применена новая технология связи и секретные украинские разработки, о существовании которых не знали даже некоторые профильные специалисты.

Об этом в эфире 24 канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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По его словам, для реализации операции необходимо было решить комплекс технических и военных задач. Непосредственно финальная стадия подготовки продолжалась более месяца и состояла из семи этапов. Однако системная работа началась гораздо раньше — украинские силы постепенно лишали россиян средств контроля воздушного пространства на полуострове.

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Среди пораженных целей были радиолокационные станции «Небо-У», старые комплексы «П-18», «Подлеты» и «Касты». Также уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и другие РЛС, которые использовали оккупанты для наблюдения за воздушной обстановкой в Крыму.

«Мы увидели только финальную фазу. На самом деле масштабная подготовка началась еще в ноябре прошлого года, когда „Птицы Мадяра“ начали активно залетать в Крым и прокладывать путь для более мощных украинских беспилотников, которые могли наносить значительно большие впечатления. Эта работа продолжалась постоянно», — подчеркнул Криволап.

Эксперт обратил внимание, что сообщений об уничтожении российских военных объектов в Крыму стало заметно меньше. Такая ситуация сохранялась почти два месяца перед атакой на мост. По мнению Криволапа, это могло быть связано с тем, что пригодных для поражения целей оставалось немного, а российские военные пытались не включать свои системы, чтобы не выдавать их расположение.

Непосредственно перед операцией украинские силы нанесли последние удары по остаткам российских средств наблюдения и РЭБ. После этого, по словам эксперта, появились условия использования сетевой связи.

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Криволап предположил, что новую технологию могли применить для управления тяжелыми крылатыми ракетами Фламинго, боевая часть которых, по его словам, может весить до 1,15 тонны. Он пояснил, что не считает вероятным наведение ракеты «Нептун» по принципу FPV-дрона, когда оператор напрямую управляет движением аппарата к цели.

«Я пытался найти примеры управления большой крылатой ракетой по принципу FPV, когда оператор напрямую наводит ее на цель. Вероятно, это было нужно для того, чтобы обеспечить чрезвычайно точное попадание Фламинго», — отметил авиационный эксперт.

Он также подчеркнул, что успех сделки обеспечили тщательное планирование, согласованные действия разных подразделений, использование опыта предварительных атак и массированное применение средств поражения. По его оценке, всего их было до 11.

«Некоторые из них были настолько секретными, что даже мои знакомые специалисты не знали об их существовании. Это были секретные разработки и производство украинских специалистов», — рассказал Криволап.

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По словам эксперта, несмотря на значительное количество привлеченных средств, операция прошла слаженно и скоординированно. Подобный подход, добавил он, уже применяли при атаке на Новороссийск несколько месяцев назад. Тогда украинские силы поразили остававшиеся в порту боевые корабли Черноморского флота РФ, а также нефтяные терминалы.

Криволап напомнил, что во время операции впервые отработали привлечение большого количества различных средств в пределах одного удара. Впоследствии этот принцип был использован и при атаке на Керченский мост.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост, которым Россия опрокидывает вооружение на оккупированный полуостров, не останется неприкосновенным ни во время войны, ни после ее завершения.

Мы ранее информировали, что Крымский мост после серии ударов начал терять вертикальное положение, а металл верхней части арки начал плавиться.

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