Даже Сталин не додумался: оккупанты под Бахмутом ввели двойную систему заградотрядов – Арестович

По информации Арестовича, возле Бахмута ВСУ "двухсотят" по меньшей мере одну вражескую роту солдат и офицеров ежесуточно.

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута Донецкой области, несмотря на массовые потери в своих рядах.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его информации, возле Бахмута ВСУ "двухсотят" по меньшей мере одну вражескую роту солдат и офицеров ежесуточно. С севера на Бахмут наступают "кадыровцы" – полк "Ахмат", а с востока – наемники ЧВК "Вагнера" и мобилизованные зеки.

"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все выкопано артиллерией. Мы кладем их, по самым скромным, самым сдержанным, реалистичным оценкам — где-то рота в день. А реально — больше", — говорит Арестович.

Советник ОП объясняет, что оккупанты продолжают наступать только потому, что их командование ввело в районе Бахмута двойную систему заградительных отрядов.

"Там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут по одной простой причине – там двойная система заградительных отрядов в районе Бахмута. Есть заградительный отряд, а за ним стоит еще один заградительный отряд. Они состоят в основном из Росгвардии и реально стреляют тех, кто отступает. Ведь если не стреляют, то в них стреляют те, кто позади", – отметил Арестович.

Он обратил внимание, что до двойных заградительных отрядов даже Сталин не додумался, а Суровикин додумался.

По словам советника ОП, Путин поставил задачу своим войскам захватить Бахмут и Донецкую область до конца октября.