Даже Сталин не додумался: оккупанты под Бахмутом ввели двойную систему заградотрядов – Арестович

По информации Арестовича, возле Бахмута ВСУ "двухсотят" по меньшей мере одну вражескую роту солдат и офицеров ежесуточно.
Российские оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута Донецкой области, несмотря на массовые потери в своих рядах.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
По его информации, возле Бахмута ВСУ "двухсотят" по меньшей мере одну вражескую роту солдат и офицеров ежесуточно. С севера на Бахмут наступают "кадыровцы" – полк "Ахмат", а с востока – наемники ЧВК "Вагнера" и мобилизованные зеки.
"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все выкопано артиллерией. Мы кладем их, по самым скромным, самым сдержанным, реалистичным оценкам — где-то рота в день. А реально — больше", — говорит Арестович.
Советник ОП объясняет, что оккупанты продолжают наступать только потому, что их командование ввело в районе Бахмута двойную систему заградительных отрядов.
"Там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут по одной простой причине – там двойная система заградительных отрядов в районе Бахмута. Есть заградительный отряд, а за ним стоит еще один заградительный отряд. Они состоят в основном из Росгвардии и реально стреляют тех, кто отступает. Ведь если не стреляют, то в них стреляют те, кто позади", – отметил Арестович.
Он обратил внимание, что до двойных заградительных отрядов даже Сталин не додумался, а Суровикин додумался.
По словам советника ОП, Путин поставил задачу своим войскам захватить Бахмут и Донецкую область до конца октября.
Что известно о боях на Бахмутском направлении
8 октября Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают держать позиции на Донбассе, в частности, на Бахмутском направлении, где ситуация очень сложная и где идут жесткие бои.
13 октября Зеленский подтвердил, что Бахмутское направление – до сих пор одно из самых жестких.
В Минобороны Великобритании сообщили, что российские войска продвинулись на 2 км в направлении города Бахмут в Донецкой области. Бахмут пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелейшие бои. Там противник уже не действует методами концентрированного удара, он действует отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию.
Украинский журналист Денис Казанский показал, как живет город Бахмут в Донецкой области , который является почти линией фронта.