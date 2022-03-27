"Даже в Чеченские войны я не видел таких страшных кадров" — Зеленский о катастрофических последствиях вторжения РФ

"Даже в Чеченские войны я не видел таких страшных кадров" — Зеленский о катастрофических последствиях вторжения РФ

По словам Зеленского, Украина не может показать все кадры разрушений даже для своих граждан.

Из-за постоянных обстрелов, бомбардировок российскими военными некоторых населенных пунктов Украины нет, они сравнены с землей, нет ни гражданских, ни военных объектов инфраструктуры.

Об этом глава государства рассказал в интервью РосСМИ.

По словам Зеленского, полностью уничтожены такие города как Мариуполь и Волноваха. На их месте, как рассказал Зеленский, "выжженная земля" из-за российского вторжения в Украину.

"Это выглядит… Я думаю, что вы видели фотографии, но вы всего не видели. Мы даже все это не можем показывать. Это невозможно показывать, потому что это невозможно даже для нашего населения, показывать, как это выглядит. Просто нет домов. В Волновахе просто ничего нет – никаких улиц, никаких домов… Мариуполь — за счет того, что это большой город… Там полмиллиона населения… Вы представляете, город в полмиллиона населения, 90% зданий поражено. бы многоэтажки. И вы можете представить, что здесь было. А в таких городах, как Волноваха, просто нет ничего", — рассказал глава государства.

Украинский президент не помнит таких страшных кадров разрушений даже во время Первой и Второй Чеченской войн, которые нанесла Россия Украине.

"Я даже не знаю, к кому так российская армия относилась. Никогда. Я не видел. Возможно, я был тогда совсем молодым человеком — и войны в Чечне я так глубоко не помню всех кадров. Там страшно было, но там, простите …Просто эти объемы нельзя сравнить. На сегодняшний день там две войны было", — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, было ли "окончательное решение проблемы Зеленского" одной из основных целей нападения на Украину.