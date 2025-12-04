Даже в России такого количества СОЧ нет – полковник ВСУ сделал шокирующее заявление

Валентин Манько / © Facebook/Владимир Зеленский

Ключевой проблемой Сил обороны является не недостаток людей в целом, а критически большое количество военных, идущих в самовольное уход от части (СОЧ).

Об этом заявил начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько в интервью "Украинской правде".

По его словам, эта проблема порождена, в частности, недостаточной информационной политикой и настолько масштабна, что "даже в России такого количества СОЧ нет".

Манько отметил, что у Украины есть достаточный мобилизационный ресурс, но его эффективность снижается из-за оттока кадров.

"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Поэтому огромное количество СЗЧ. Именно этих людей нам и не хватает", — подчеркнул он.

Полковник подчеркнул, что проблема самовольного оставления части в Украине, по его оценке, больше, чем в российской армии.

Манько также связал проблему СОЧ с правовой ситуацией: "У нас кто-то осужден за СОЧ? У нас еще и проведение амнистии. Конечно, это порождает следующие и следующие СОЧ”.

Валентин Манько опроверг распространенные слухи об использовании штурмовых войск в качестве заградительных отрядов.

"Какие заградотряды? Это чушь. Мне даже обидно... Мы не можем стать заградотрядами, потому что не стоим за подразделениями, мы всегда впереди", - заявил он.

Полковник отметил, что штурмовые войска не получают пополнения в большем количестве, чем другие. Разница состоит в процентах тех, кто реально идет в бой.

"Например, есть распределение по 100 человек на каждую часть... У меня 95-99 ребят пойдут в бой, а у них 9-10 пойдут в бой. Остальные будут у СОЧ, вот и вся разница”.

Манько объяснил, что распределение мобилизованных осложнено из-за разной интенсивности боевых действий на направлениях (Херсон, Сумы, Лиман, Гуляйполе), что затрудняет наработку "алгоритма, который обеспечит каждое подразделение в соответствии с объективными потребностями".

Начальник управления штурмовых подразделений также обратился к "диванным специалистам", критикующим действия военных.

"Каждому критику хотелось бы сказать: если вы знаете, как улучшить положение фронта, идите в Вооруженные силы... Приходите сюда! Не обязательно, что мы будем вас посылать куда-то с автоматом... Приходите к нам. Подсказывайте нам, дуракам, как надо воевать”.

Напомним, ранее народный депутат Роман Костенко заявил, что ситуация с уклонением от мобилизации в Украине критическая, а 80% призывников убегают из центров подготовки. Со временем количество уклоняющихся может сравниться с численностью действующей армии.