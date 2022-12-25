"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона": глава ПАСЕ об обстреле города

Российские террористы продолжают обстреливать мирные украинские города.
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия совершает террор против украинцев даже на Рождество после обстрела Херсона.
Так Кокс отреагировал в сервисе микроблогов Twitter на обстрел Херсона, который россияне совершили 24 декабря.
Even on Christmas eve, Россия terrorizes citizens of Kherson. В пределах 5 killed and 20 wounded. Shame на Presidente, government и парламент России.— Tiny Kox (@PACE_President) December 24, 2022
"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона... Позор президенту, правительству и парламенту России!", — подчеркнул президент ПАСЕ.
Обстрел Херсона
Напомним, что ранее в результате обстрела российскими войсками Херсона и области 24 декабря 2022 года пострадали 68 человек, а количество жертв в городе возросло до 10.
В Минздраве рассказали, какие травы получили украинцы – ранение в живот, ранение головы разной степени, ранение глаз, ампутации нижних конечностей и т.д.
Также министр обороны Алексей Резников после обстрела Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить такие трагедии.
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