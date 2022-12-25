"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона": глава ПАСЕ об обстреле города

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия совершает террор против украинцев даже на Рождество после обстрела Херсона.

Так Кокс отреагировал в сервисе микроблогов Twitter на обстрел Херсона, который россияне совершили 24 декабря.

Even on Christmas eve, Россия terrorizes citizens of Kherson. В пределах 5 killed and 20 wounded. Shame на Presidente, government и парламент России. — Tiny Kox (@PACE_President) December 24, 2022

"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона... Позор президенту, правительству и парламенту России!", — подчеркнул президент ПАСЕ.

Обстрел Херсона

Напомним, что ранее в результате обстрела российскими войсками Херсона и области 24 декабря 2022 года пострадали 68 человек, а количество жертв в городе возросло до 10.

В Минздраве рассказали, какие травы получили украинцы – ранение в живот, ранение головы разной степени, ранение глаз, ампутации нижних конечностей и т.д.

Также министр обороны Алексей Резников после обстрела Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить такие трагедии.

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