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"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона": глава ПАСЕ об обстреле города

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
1 мин
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"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона": глава ПАСЕ об обстреле города

Фото: Associated Press

Российские террористы продолжают обстреливать мирные украинские города.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия совершает террор против украинцев даже на Рождество после обстрела Херсона.

Так Кокс отреагировал в сервисе микроблогов Twitter на обстрел Херсона, который россияне совершили 24 декабря.

"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона... Позор президенту, правительству и парламенту России!", — подчеркнул президент ПАСЕ.

Обстрел Херсона

Напомним, что ранее в результате обстрела российскими войсками Херсона и области 24 декабря 2022 года пострадали 68 человек, а количество жертв в городе возросло до 10.

В Минздраве рассказали, какие травы получили украинцы – ранение в живот, ранение головы разной степени, ранение глаз, ампутации нижних конечностей и т.д.

Также министр обороны Алексей Резников после обстрела Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить такие трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
172
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