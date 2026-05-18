Даже в СССР было больше: россияне массово теряют доступ к авиаперелетам

Россия / © Associated Press

Реклама

К лету 2026 года из российских аэропортов можно будет вылететь прямыми рейсами только в 31-32 страны. Это примерно на четверть меньше, чем было зимой. Для сравнения, в 1980-х годах СССР имел прямое авиасообщение примерно с 80–100 странами. В АТОР отмечают, что даже при «железном занавесе» международная маршрутная сеть была значительно шире, чем в современной России.

Об этом пишет независимое российское медиа "Важные истории"

По оценке ассоциации нынешняя ситуация выглядит еще хуже с учетом того, что часть современных зарубежных направлений в советский период фактически считалась внутренними рейсами.

Реклама

Сокращения авиамаршрутов в РФ объясняют не только санкционными ограничениями. Среди причин называют сезонность, конфликты на Ближнем Востоке, топливные проблемы и политические кризисы в отдельных регионах.

В частности, до сих пор не возобновлены рейсы в Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Венесуэлу и Кубу.

Среди доступных направлений для россиян остаются Абхазия, Иран, Израиль, ОАЭ, Оман, Афганистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Вьетнам, КНДР, Гонконг, Индия, Индонезия Эфиопия, Таиланд, Турция и Сербия.

В то же время в АТОР признают, что значительная часть этих направлений не привлекательна для туристов. Реально востребованными, по оценкам ассоциации, могут остаться всего около 15 маршрутов.

Реклама

Кризис в России: последние новости

Напомним, политолог Виктор Шлинчак отмечает то, что в Кремле растет недовольство из-за войны. И хотя до сих пор, отмечает он, часть кремлевских элит пытается зарабатывать на войне, другие уже осознают, что РФ ожидает масштабный упадок.

В частности, учитывая это, «фюрер» РФ Владимир Путин не решится на всеобщую мобилизацию. Такое решение может привести к серьезной напряженности внутри армии и создать масштабные проблемы для экономики страны-агрессорки, отмечает журналист Виталий Портников.

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что жесткое усиление санкционного давления на Россию и наращивание поддержки Украины могут заставить Путина первым сесть за стол переговоров.

Новости партнеров