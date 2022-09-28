Даже в Украине: эксперт рассказал, где Россия могла разместить свое ядерное оружие

На сегодняшний день есть сведения о размещении российского ядерного оружия в Калининградской области и в оккупированном Крыму. В то же время, на территории Беларуси оружия массового поражения пока нет.

Потенциальные точки размещения ядерных снарядов становятся известны и должны быть целями для превентивных ударов.

Об этом директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире "Радио НВ".

"Чтобы перемещать ядерные боеголовки, ядерное оружие, должны быть (выдержаны – ред.) особые режимы их сохранности. Соответственно, их нельзя оставить прямо на каком-то складе, в поле с ящиками с другими снарядами. То есть потенциальные точки размещения таких ядерных снарядов становятся известны. Соответственно, они должны быть целями для превентивных ударов", – заметил Мусиенко.

По его словам, на территории Беларуси ядерного оружия нет. Тем не менее, есть данные о его размещении в Калининградской области и Крыму. В частности, речь идет о Феодосии-13 – соответствующий объект расположенный между Феодосией и Судаком.

"Там была просто военная часть. Но после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала его восстанавливать, проводить там ремонтные работы. А еще до полномасштабного вторжения были заявления от Министерства иностранных дел и Главного управления разведки Минобороны о том, что Россия может создавать соответствующую инфраструктуру и возможно даже уже перебросила тактическое ядерное оружие непосредственно в оккупированный Крым", – напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что США ужесточили разведку для наблюдения за российским ядерным арсеналом. Мусиенко полагает, что полученная информация станет известна и ВСУ.

Эксперт также сказал, что для уничтожения тактического ядерного оружия или других боеприпасов украинским военным нужны дальнобойные ракеты.

"Украина должна иметь возможности превентивно уничтожать возможные средства доставки такого оружия, артиллерийские системы и склады с боеприпасами, и потенциальные места размещения складов боеприпасов ядерного оружия, которые могут быть на оккупированной территории Украины. Речь идет прежде всего об оккупированном Крыме", — рассказал Мусиенко.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, программа лендлиза США для Украины, которая должна заработать уже с 1 октября, поможет противостоять ядерным угрозам со стороны России.

Запад приводит ядерное оружие в боевую готовность

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