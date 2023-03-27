"Даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте": Резников "обкатал" технику от Германии, Британии и США

Минобороны Украины "обкатала" технику, которую наша страна получила в качестве международной поддержки. Речь идет о Challenger, Stryker&Cougar и Marder.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов сопротивится кровавому агрессору, стране-террористу РФ. За этот год все поменялось. Украина изменила мир. Устойчивость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. И мы уже побеждаем. Ведь "спецоперация" орков идет "по плану" — они роют окопы и пытаются укрепляться. В своих головах они уже изменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону", — отметил Алексей Резников.

Он также добавил, что эта новая техника составит хорошую компанию своим собратьям на поле боя. Вскоре ее преимущества благодаря нашим военным ощутят на себе российские оккупанты.

"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger'ом, как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошкам" присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", — подчеркнул Резников.

Напомним, что российские самолеты новейшего поколения усиливают "доминирование" в зоне боевых действий.

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