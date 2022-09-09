ДБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее (фото, видео)

Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников.

После увольнения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ДБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия.

Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

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Сотрудники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

"ДБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к суровой ответственности. Поэтому время расплаты приблизилось", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Глава государства выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.

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