Прорыв россиян на Харьковщине: ГБР начало расследование (видео)

Уже установлено поминутное развитие событий, назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

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Принимая во внимание резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСУВ "Хортица".

В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т. д. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ.

Уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Предварительная квалификация — самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Все процессуальные действия проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения боевых задач.

Напомним, ранее мы писали, как началось наступление на Харьковщину – все о продвижении РФ, укреплении и был ли уход ВСУ.

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