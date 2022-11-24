ДБР провела обыски в энергетической компании VS Energy: могут иметь отношение к депутатам из РФ

ДБР провела обыски в энергетической компании VS Energy, владеющей рядом облэнерго.

Государственное бюро расследований проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к контролю над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, ДБР совместно с СБУ и прокуратурой провели обыски в энергетической компании VS Energy, владеющей рядом облэнерго.

Выяснилось, что чиновники и депутаты РФ могли иметь прямой или опосредованный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78) %) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.

В то же время еще 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные чиновникам и депутатам из России.

Что известно об отключении света в Украине

В Украине 23 ноября, после ракетной атаки со стороны российских оккупантов, более 10 областей страны остались без электроэнергии, интернета, связи и воды. Попали россияне в объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома.

Ликвидировать последствия атаки начали сразу после того, как раздался отбой воздушной тревоги.

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