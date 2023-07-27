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ГБР разоблачило должностных лиц военкоматов Ровенщины, которые жестоко избили военного

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ГБР разоблачило должностных лиц военкоматов Ровенщины, которые жестоко избили военного

Государственное бюро расследований

У них нашли наркотики и биту, которой избивали военного.

В Украине правоохранители разоблачили руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного. У одного из чиновников нашли наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отмечается, следователи разоблачили должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним.

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину. Руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение", - рассказали в ГБР.

Накануне днем работники ГБР провели шесть обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах чиновников. У них обнаружены и изъяты телефоны, один из которых принадлежит пострадавшему.

“По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП были изъяты восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, приспособление для употребления наркотических веществ. Чиновник задержан. Ему объявлено о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Руководителю областного ТЦК и СП объявлено подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)”, - добавили в ГБР.

Напомним, что Зеленский подарил именное оружие Залужному и картину Сырскому.

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Дата публикации
Просмотры
5411
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