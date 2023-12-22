ДБР разоблачило очередных предателей, которые помогали российским оккупантам: стали известны подробности

Государственное бюро расследований разоблачило очередных подельников оккупантов, которые после полномасштабного вторжения добровольно перешли на сторону военных РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Правоохранители разоблачили очередных предателей и коллаборантов, после российского полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами.

"Суд признал виновным в коллаборационной деятельности бизнесмена из Херсонской области (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), который после начала полномасштабного вторжения добровольно пошел работать на оккупантов. Ему назначено 15 лет тюрьмы. Также 15 лет с конфискацией имущества получила бывший ревизор-инспектор одного из отделов Государственной налоговой службы в Мариуполе Донецкой области", — рассказали в ДБР.

Там также добавили, что подозрение получили три бывших правоохранителя, которые в 2023 году заняли должности в так называемом "филиале Волгоградской академии" - его оккупанты создали в Донецке.

“Заочное подозрение объявлено бывшему спасателю из города Старобельск Луганской области, который после начала российского полномасштабного вторжения добровольно вступил в должность заместителя начальника пожарной части оккупантов. Все фигуранты подозреваются в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества”, — добавили в ДБР.

Напомним, что в результате уничтожения трех вражеских бомбардировщиков Су-34 погибли среди россиян.

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