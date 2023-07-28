ГБР сообщило о подозрении российскому олигарху Александру Бабакову: что об этом известно

Российскому олигарху грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственное бюро расследований сообщило об еще одном подозрении заместителю председателя госдумы РФ, который оправдывал у пропагандиста Соловьева вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как стало известно, правоохранители сообщили о новом подозрении российскому олигарху, заместителю председателя государственной думы РФ Александру Бабакову.

"Бабаков в эфире российских пропагандистских каналов на вопрос российского пропагандиста Владимира Соловьева относительно захваченных РФ частей Донецкой и Херсонской областей сообщил, что указанные области являются экономической территорией, которые Россия должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях. Таким образом, он оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию частей территорий Украины. ГБР сообщило о подозрении Бабакову по статье оправдывания и признания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)", - рассказали в ГБР.

За свои высказывания российскому олигарху грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что у Путина сделали циничное заявление о переговорах с Украиной.

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