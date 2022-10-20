"Дебильная логика": Кислица отреагировал на угрозы РФ разорвать сотрудничество с ООН из-за проверки иранских дронов

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал угрозу России "пересмотреть сотрудничество" с секретарем ООН Антониу Гутеррешем в случае направления им в Украину экспертов для проверки иранских дронов, которыми РФ убивает мирных людей и разрушает инфраструктуру. Кислица назвал это "поистине дебильной логикой".

Такое заявление постпред Украины в ООН Сергей Кислица сделал в Twitter.

"Воистине дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, когда-либо видевших ООН, – Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, видимо, были сделаны в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН по уничтожение мирных жителей", — написал Кислица.

Отметим, что первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских дронов призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании". Представитель страны-террористки утверждает, что мол заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией".

"Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но иного выбора не будет", – сказал Дмитрий Полянский.

Применение Россией иранских дронов в войне против Украины

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

Глава ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

Кроме того, издание Reuters пишет, что Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля". Соглашение было заключено еще 6 октября. Именно на этом фоне МИД Украины инициировало расторжение дипломатических отношений с Ираном.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

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