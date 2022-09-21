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"Дед перед смертью захотел стать героем": Арестович – о том, почему в России объявили мобилизацию

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"Дед перед смертью захотел стать героем": Арестович – о том, почему в России объявили мобилизацию

Скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию, чтобы не лишиться власти.

Хотя ни НАТО, ни Украина никогда не угрожали России.

Об этом сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Дед перед смертью захотел стать героем в своей обезображенной картине мира. Но не получилось. Теперь стоит вопрос о крахе политической карьеры деда, а значит и жизни. То есть этот дед Путин привел в Россию к катастрофе, но чтобы не потерять пост президента, отправляет на верную смерть десятки тысяч россиян. Что ему не поможет", — сообщил Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что катастрофа в России будет не из-за нападения НАТО, а из-за изоляции, нищеты и отсутствия будущего из-за неадекватного поведения Путина, развязавшего величайшую континентальную войну в XXI веке ради призрачных иллюзий.

"НАТО, украинцы и англосаксы не угрожали РФ и жителям Донбасса. Именно путинская армия пришла в Украину и убила тысячи русскоязычных граждан и уничтожила десятки населенных в Украине. Российская армия послана защищать не Россию, а Путина, яхты и дворцы друзей Путина. Путин — не Россия. И чем раньше это поймут в России, тем меньшую цену придется платить в будущем за нормальную жизнь", — сказал Арестович.

Напомним, Залужный сделал заявление о мобилизации в РФ.

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