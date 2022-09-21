"Дед перед смертью захотел стать героем": Арестович – о том, почему в России объявили мобилизацию

Хотя ни НАТО, ни Украина никогда не угрожали России.

Об этом сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Дед перед смертью захотел стать героем в своей обезображенной картине мира. Но не получилось. Теперь стоит вопрос о крахе политической карьеры деда, а значит и жизни. То есть этот дед Путин привел в Россию к катастрофе, но чтобы не потерять пост президента, отправляет на верную смерть десятки тысяч россиян. Что ему не поможет", — сообщил Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что катастрофа в России будет не из-за нападения НАТО, а из-за изоляции, нищеты и отсутствия будущего из-за неадекватного поведения Путина, развязавшего величайшую континентальную войну в XXI веке ради призрачных иллюзий.

"НАТО, украинцы и англосаксы не угрожали РФ и жителям Донбасса. Именно путинская армия пришла в Украину и убила тысячи русскоязычных граждан и уничтожила десятки населенных в Украине. Российская армия послана защищать не Россию, а Путина, яхты и дворцы друзей Путина. Путин — не Россия. И чем раньше это поймут в России, тем меньшую цену придется платить в будущем за нормальную жизнь", — сказал Арестович.

Напомним, Залужный сделал заявление о мобилизации в РФ.

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