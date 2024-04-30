Дедлайн — 9 мая: в пограничном отряде заявили о наступлении врага на нескольких направлениях

До 9 мая российская армия планирует свои наступательные действия, как на востоке Украины, так и на других направлениях.

Руководитель прессслужбы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов сообщил об этом в эфире "Новости Live".

По его словам, враг до 9 мая планирует начать наступательные действия на востоке страны и в других направлениях, ведь в лице диктатора Путина любит определенные дедлайны.

"Сейчас у них дедлайн — это 9 мая. Они любят такие праздничные дни, и именно к 9 мая враг планирует снова начать свои наступательные действия как на востоке Украины, так и на других направлениях. Но и Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе", — заявил Шевцов.

Он добавил, что на сегодняшний день пограничник — уже не просто солдат с автоматом и собакой, стоящей на государственной границе, а мощный боец, выполняющий задачи по охране и обороне Украины.

"Поэтому все готовы", — добавил Шевцов.

Он убежден, что все попытки врага врага продвинуться на любом направлении будут остановлены.

Руководитель прессслужбы пограничного отряда "Стальная граница" также назвал главное отличие украинской армии от войск РФ.

"Она заключается в том, что для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее тех ста метров земли, которые мы отдаем. Враг захватывает эти территории очень большими потерями — один до десяти, как минимум. Поэтому для нас сейчас важнее возможностей отойти на более выгодные позиции для того, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу. Враг свой личный состав не жалеет, он не жалеет технику. тактическом понятии, но он сохраняет жизнь наших бойцов", – отметил Шевцов.

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал ситуацию в Донецкой области и назвал одну из важнейших точек приложения усилий врага. По его словам, Кремль ставит своей армии задачу по захвату территории, несмотря на сакральные даты.

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