Дедлайны Путина "сгорели": Кремль вытаскивает в бои войска из стратегического резерва, но это бесполезно - ISW

Российское командование начало задействовать стратегические резервы для усиления группировки в Украине, однако делает это не на ключевом направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

«Российское военное командование, вероятно, выводит силы из своих стратегических резервов, чтобы смягчить постоянную неспособность российских войск достичь нереалистичных оперативных целей и сроков», — говорится в отчете.

Несмотря на наращивание численности войск, Россия не добилась значительных тактических успехов за счет введения резервов. Более того, Украина фактически заставила противника использовать их вдали от главной цели наступления.

В ISW считают, что подобные действия свидетельствуют о нагрузке российской армии и снижении эффективности ее наступательных операций. Контратаки ВСУ продолжают подрывать темпы продвижения противника и затрудняют реализацию его стратегических планов на ближайшие месяцы.

На Лиманском направлении враг попытался активизировать боевые действия еще в конце марта, бросив в бой значительные силы. Однако этот импульс быстро угас благодаря отпору украинских защитников.

В перспективе активность боевых действий со стороны российских войск может возрасти. С наступлением весны у противника появились дополнительные возможности для перебрасывания и проникновения личного состава по разным направлениям, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Эксперты Института изучения войны считают, что в весенне-летний период 2026 года российские силы могут попытаться прорвать украинскую линию обороны в Донецкой области, известную как «пояс крепостей». Основной упор делается на Лиманском направлении, откуда противник пытается продвинуться к Славянску — северному рубежу обороны.