Дедушка на коляске, включавший в оккупированном Херсоне украинские песни, передал ВСУ полмиллиона

Дядя Гриша, как его называют местные, выезжал в центр города Херсона каждый день, без праздников и выходных. С помощью проигрывателя включал украинские песни, а все деньги, которые ему давали люди, пересылал для Вооруженных сил Украины. С начала оккупации Григорий Николаевич вместе с патриотическими херсонцами собрали более полумиллиона гривен, говорится в ТСН.

Григория Янченко или в народе «дядю Гришу» в Херсоне знает каждый. Говорит, сам когда-то служил в Псковской дивизии, а с начала войны России против Украины в 2014 году начал собирать деньги уже для украинских десантников и добробатов. За восемь лет он передал на фронт около 4 миллионов гривен. Вспоминает, когда российские оккупанты вошли в Херсон, сначала был словно в ступоре, а потом уехал в центр с колонкой. "Я записал туда песни кроме гимна, "Калины", еще военных маршей, плюс еще все украинские песни, которые популярны были", — рассказывает волонтер.

Каждый день он выезжал в центр на свой маршрут по улице. Говорит, для херсонцев это стало как глотком свежего воздуха. "Только уезжаю, меня уже слышат и ждут. Довольны, с улыбками, это не передать. И так едешь и все люди подпевают", — рассказывает Григорий.

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Уже к обеду прозрачное ведерко было заполнено купюрами. За полгода мужчина с оккупированной территории собрал и передал украинским волонтерам более 600 тысяч гривен. Говорит, что для кого собирает – понимали все. Бросали даже рубли, которые выдавали оккупанты. А были и случаи, когда на ВСУ отдавали последнее.

Дядю Гришу вывезли из Херсона в Запорожье чуть ли не насильно. После многочисленных предупреждений и угроз коллаборанты сообщили, что через несколько дней его ждут «на подвале». Знакомые переправили дядю Гришу катером в Олешки, оттуда – в Васильевку. Сейчас он находится в волонтерском центре в Запорожье. "Каждый месяц, там очень немалые суммы, которые он собирал и отправлял. Говорил, что я не могу, я вам доверяю, знаю, что деньги пойдут на что надо. И вот крайний автомобиль, который я купила и перегнала на фронт, он был наполовину куплена из его денег", — рассказывает руководительница волонтерского центра Галина Гончаренко.

Бойцы, которым уже 8 лет помогает дядя Гриша, предлагают перевезти его дальше от вражеских обстрелов, но тот категорически отказывается. Говорит – попытается так же копить деньги в Запорожье. Не хочет ехать далеко от Херсона и надеется, что сможет вернуться туда уже в скором времени. Россиян там точно не будет, в этом дядя Гриша уверен.

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