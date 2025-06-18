Дедушка собой прикрыл внука: история семьи, оказавшейся под ракетным ударом в Киеве

Семья Романенко живет в девятиэтажке на Соломенце / © Українська правда

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В Киеве в результате обстрела Соломенского района 17 июня под ракетным ударом оказалась семья Татьяны Романенко и ее шестилетнего сына Егора. Папа Татьяны накрыл собой внука при взрыве. К счастью, они выжили.

Об этом говорится в материале Украинская правда. Жизнь».

«Вчера мы все вторично родились — я, мой папа, мой сын, друзья, соседи. Каждый оставшийся в живых праздновал новую жизнь», — делится женщина из «УП. Жизнь».

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Когда ракета попала, Татьяна была дома с отцом Анатолием и сыном. Сначала прятались в коридоре, но позже пытались уснуть. Егор пошел спать к дедушке.

«Мне кажется, это мой последний день», — послала подруге голосовое сообщение женщина.

Но ей ответила: «Ты что такое говоришь?..»

Обстрел дома на Соломенке 17 июня

После взрыва в квартире вылетели окна и двери. Обломки стекла ранили всех — дедушка прикрыл внука телом и одеялом, но мелкие ранения получили все.

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«Стекло было даже в постели, ноги изрезаны. Но главное — мы живы», — говорит Татьяна.

Когда начался пожар, отец Татьяны бросился помогать соседям, заблокированным в квартирах. Вместе с другими жителями вытаскивали людей, поскольку спасатели прибыли не сразу.

В квартире сильно повреждены балкон и окна, крыша дома тоже пострадала. Поэтому Татьяна отвела Егора в садик — дома опасно и нет газа.

Несмотря на травму, жители объединились: помогают друг другу, убирают стекло, заклеивают окна. Поисковые работы продолжаются.

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Погибшего 31-летнего Дмитрия Татьяна не знала лично, но помнит его из школы в районе.

«Мы держимся вместе. Помогают и друзья, и даже мой бывший муж. Особенно благодарна Кати Ярош, начавшая сбор помощи. Пока не могу принять, что это произошло», — признается она.

Напомним, по состоянию на вечер 18 июня в Киеве увеличилось количество погибших после атаки РФ. Число жертв возросло. Подтверждена гибель 28 жителей столицы.

Напомним, в ночь на 17 июня Россия атаковала Киев 175 дронами, более 14 крылатыми и по меньшей мере двумя баллистическими ракетами. Последствия ударов были зафиксированы в 27 разных локациях города.

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