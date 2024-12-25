DeepState о ситуации возле Великой Новоселки: есть ли угроза потери важного поселка

Россияне усиливаются в селах к югу и северу от Великой Новоселки.

Ситуация в Великой Новоселке в Донецкой области продолжает оставаться крайне сложной – россияне продолжают стягивать силы на север и юг от поселка.

Об этом пишет мониторинговый ресурс DeepState.

По информации канала, наиболее активные участки в районе поселка Великая Новоселка: севернее – в селе Новый Комар, и южнее – возле Нескучного.

"В Новый Комар россияне пытаются заходить пехотой, насыщаться в селе, чтобы закрепиться в нем", – говорится в сообщении.

Силы Обороны в свою очередь прилагают максимальные усилия не дать этого сделать противнику и совершают поражения по скрывающейся в домах пехоте. Часто делают это достаточно успешно, но россияне преобладают в личном составе и обладают множеством человеческого ресурса.

"После занятия населенных пунктов Сторожево и Благодатное, оккупанты подтягивают свои ресурсы в данный район для накопления и дальнейшего продвижения. Следующая точка, которой они уделяют внимание — Нескучное. Также московиты пытаются двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Великую Новоселку., – пишет DeepState.

Между тем восточнее Великой Новоселки оккупанты копают фортификационные сооружения и насыщают их пехотой.

Ранее военный журналист Богдан Мирошников заявил, что Великая Новоселка "продолжает сыпаться".

Напомним, начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской области.

Также отмечалось, что Великая Новоселка — важный опорный пункт и логистический хаб Сил обороны на юге Донецкой области.

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