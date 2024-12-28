DeepState опроверг заявление по поводу "вероятного захвата" Курахового

Однако враг продвинулся около шести населенных пунктов Донецкой области.

28 декабря аналитики DeepState опровергли информацию Института изучения войны (ISW) о вероятном захвате Курахово.

Об этом они сообщили на официальной странице и в Telegram.

Аналитики отметили, что информация от ISW о вероятном захвате Курахово "не соответствует действительности".

"Бои продолжаются на западных и южных окрестностях, хотя тенденции неутешительны, конечно", – говорится в сообщении.

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По информации аналитиков, вражеские войска в Донецкой области продвинулись возле таких населенных пунктов, как Шевченко, Янтарное, Разлив, Ровнополь, а также в Курахово и Торецке.

Напомним, 27 декабря в отчете Института изучения войны сообщалось, что российские войска, вероятно, захватили Курахово после двух месяцев интенсивных наступательных действий.

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