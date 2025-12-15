ТСН в социальных сетях

Война
228
DeepState подсчитал реальные темпы продвижения РФ на Донбассе: действительно ли враг имеет успехи

За более чем 44 месяца войны РФ оккупировала лишь часть Донецкой области, в то время как значительная территория остается под контролем Сил обороны Украины.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

Несмотря на активные боевые действия на отдельных участках фронта, общий прогресс РФ остается медленным.

Об этом сообщают аналитики DeepState, проанализировавшие реальные темпы оккупации Донецкой области российскими войсками.

"Хотя динамика оккупации Донетчины остается в разрезе ежедневных обновлений довольно оживленной, но в контексте контроля над всей областью очень медленной", - отмечают аналитики.

По их данным, за 3 года и 8 месяцев полномасштабной войны (44 месяца или 1350 дней) враг захватил 23% территории Донецкой области. В то же время, под контролем Сил обороны Украины остается 22,6% региона.

В DeepState напоминают, что в начале полномасштабного вторжения пророссийские боевики контролировали около 32% области. Еще 22,4% РФ смогли захватить в первые 40 дней вторжения — на фоне провала обороны на юге и окружения Мариуполя. После этого темпы наступления существенно снизились из-за стабилизации фронта от Великой Новоселки до Угледара и изнурительных штурмов Донецкого укрепленного района.

Аналитики также сравнивают нынешние темпы наступления РФ с историческими примерами и заключают, что при отсутствии значительных изменений для полной оккупации Донетчины российским войскам понадобится еще не менее трех лет.

Ранее проект DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий. В частности, зафиксировано продвижение сил РФ вблизи Ямполя и в районе Северска.

