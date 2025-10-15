DeepState подтвердил потерю ряда позиций на востоке: враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное

Российские военные / © Associated Press

Аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий и сообщил о потере нескольких позиций на востоке Украины. По данным аналитиков, враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное , а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки .

Отмечается, что было потеряно выступление на Комар , содержание которого усугубляли логистические проблемы и постоянное огненное давление. Несмотря на это, украинские силы долго удерживали позиции, пока враг не сместил акцент на другие участки фронта.

«Последние недели ситуация ухудшилась – противник проводил зачистки, а позиции постепенно терялись. Часть укреплений уничтожили артиллерия и дроны. Все бойцы получили ранения, часть вынуждена была уходить самостоятельно», — говорится в сообщении DeepState.

На обнародованных изображениях показаны позиции, потерянные уже несколько дней назад. Аналитики также отмечают, что в 2025 году роль OSINT-проектов в фиксации линии боевого столкновения уменьшается , ведь публикация флаговтиков обеими сторонами стала привычным явлением.

"Практически все OSINT-карты боевых действий уже несколько месяцев показывают эти территории как потерянные", - отмечают в DeepState.

Напомним, аналитик Владимир Горбач заявил, что война в Украине вошла в опасную финальную стадию, граничащую с тотальной войной на уничтожение. По его словам, в ответ на успешные украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре Россия усилила террор, атакуя не только энергетику, но и гражданские поезда и автобусы.

Горбач подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как выдержать это давление и продолжать наносить удары по объектам, питающим военные возможности РФ.