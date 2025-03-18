Осинтеры показали результаты штурмов армии РФ у Покровска. Да, Успеновка засеяна на российском ЛАО.

Об этом сообщает DeepState.

"У противника ощущается нехватка брони, соответственно в ход идут ЛАТ, китайские баги и мотоциклетная техника. В район Котлино и Удачное враг передвигается почти только ногами, поэтому там ЛАТ — это роскошь", — отметили в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что кафиры существенно усилили штурмовые действия на Покровском направлении.

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