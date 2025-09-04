DeepState: противник пытается просочиться в Купянск: фиксируют появление в серой зоне и на окраинах города

Купянск / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска, используя тактику пропитки в город и пропагандистские акции с "флаговтиками".

Об этом пишет DeepState.

Детали ситуации

Враг опубликовал кадры, где демонстрировал свое знамя в разных точках Купянска, в том числе даже в центре города. Как объясняют аналитики DeepState, это произошло в так называемой серой зоне, где ни одна из сторон не имеет полного контроля. Впоследствии украинские военные обнародовали видео поражения части вражеских групп на северных окраинах, однако делать выводы о полном уничтожении противника рано.

Реклама

В окрестностях продолжаются штурмовые действия группами пехоты. Враг стремится закрепиться хотя бы в районах на подступах к городу, чтобы постепенно наращивать количественное присутствие. В частности, бои идут за населенный пункт Мировое (ранее Мирное) и Радьковку, которые россияне рассматривают как потенциальные места накопления личного состава.

Тактика врага

По данным бойцов, россияне используют и переодевание в гражданскую одежду, чтобы незаметно проникать в город. Это явление носит системный характер и может привести к обострению ситуации, если окажется более масштабным, чем сейчас кажется.

Несмотря на усилия украинских защитников, преимущество противника в живой силе ощущается. В то же время Силы обороны делают все, чтобы свести вражеские попытки к нулю.

Перспективы

Эксперты прогнозируют, что в сентябре Купянск еще не раз будет в центре внимания, ведь противник активно проверяет слабые места украинской обороны и пытается мгновенно развивать даже незначительные тактические успехи.

Реклама

Напомним, в ВСУ подсчитали потери РФ во время летнего наступления. Там сообщили, сколько военных армии РФ было уничтожено на один квадратный километр территории.

Так, в течение весенне-летней военной кампании РФ в 2025 году враг потерял 124 солдата на 1 кв. км захваченной территории. Речь идет о погибших.

Добавляется, что показатель россиян, которые в этом году гибнут в боях за каждый захваченный населенный пункт, составляет 2243 кафира.