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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

DeepState: ситуация возле Лимана ухудшается — грозит ли городу повторная оккупация

По информации канала, ситуация на Лиманском направлении ухудшается.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Россияне давят на Лиман

Россияне давят на Лиман / © ТСН.ua

Российские оккупанты продолжают продвигаться в районе Лимана.

Об этом пишет OSINT-канал DeepState.

По информации канала, ситуация на отрезке Новое-Екатериновка-Невское продолжает обостряться, а враг совершать продвижение, имея преимущество на участке.

Северо-восточный фланг Лимана / © Deepstatemap

Северо-восточный фланг Лимана / © Deepstatemap

«В частности, проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки, а в районе Невского враг имел успех. Также россияне имели успехи в районе Нового, а на Екатериновку оказывается постоянное давление», — говорится в сообщении.

В DeepState утверждают, что ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом.

Лиман и окрестности на карте / © Deepstatemap

Лиман и окрестности на карте / © Deepstatemap

«Неэффективное использование ресурсов бригады, которая содержит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество россиян в дронах и возможностях поражения дается в знаки. Также успех россиян добавляет пехота, оказывающая постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация усугубляется и ее необходимо спасать. Линия боевого столкновения на данном отрезке претерпевает определенные изменения», — отмечают аналитики канала.

Ранее в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Торецк.

Дата публикации
Количество просмотров
172
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