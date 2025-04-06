- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
DeepState: ситуация возле Лимана ухудшается — грозит ли городу повторная оккупация
По информации канала, ситуация на Лиманском направлении ухудшается.
Российские оккупанты продолжают продвигаться в районе Лимана.
Об этом пишет OSINT-канал DeepState.
По информации канала, ситуация на отрезке Новое-Екатериновка-Невское продолжает обостряться, а враг совершать продвижение, имея преимущество на участке.
«В частности, проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки, а в районе Невского враг имел успех. Также россияне имели успехи в районе Нового, а на Екатериновку оказывается постоянное давление», — говорится в сообщении.
В DeepState утверждают, что ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом.
«Неэффективное использование ресурсов бригады, которая содержит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество россиян в дронах и возможностях поражения дается в знаки. Также успех россиян добавляет пехота, оказывающая постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация усугубляется и ее необходимо спасать. Линия боевого столкновения на данном отрезке претерпевает определенные изменения», — отмечают аналитики канала.
Ранее в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Торецк.