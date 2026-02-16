DeepState сообщил о продвижении оккупантов возле Новониколаевки: что известно

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Аналитический проект DeepState обнародовал обновленные данные по ситуации на фронте , в частности, о продвижении российских оккупационных войск вблизи села Новониколаевка в Донецкой области.

Согласно информации проекта, позиции захватчиков смещаются вперед в этом направлении, что отражено на свежих картах боевых действий. Предыдущие изменения в расстановке сил также фиксировались в других участках фронта, в частности, в районе населенного пункта Часов Яр.

Пока нет официального подтверждения от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно масштаба или тактического значения этого продвижения. Военные эксперты отмечают, что даже локальные изменения позиций могут быть частью сложной операционной ситуации и для полной оценки необходимы дополнительные данные.

Реклама

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .