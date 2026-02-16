ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

DeepState сообщил о продвижении оккупантов возле Новониколаевки: что известно

Аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных сил в районе Новониколаевки Донецкой области, что может свидетельствовать об изменениях на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Аналитический проект DeepState обнародовал обновленные данные по ситуации на фронте , в частности, о продвижении российских оккупационных войск вблизи села Новониколаевка в Донецкой области.

Согласно информации проекта, позиции захватчиков смещаются вперед в этом направлении, что отражено на свежих картах боевых действий. Предыдущие изменения в расстановке сил также фиксировались в других участках фронта, в частности, в районе населенного пункта Часов Яр.

Пока нет официального подтверждения от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно масштаба или тактического значения этого продвижения. Военные эксперты отмечают, что даже локальные изменения позиций могут быть частью сложной операционной ситуации и для полной оценки необходимы дополнительные данные.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie