- Категория
- Война
- Время на прочтение
- 1 мин
DeepState: ВСУ откинули россиян в Сумской области
Силы обороны Украины добились успеха на северном направлении — украинские военные отвергли российские подразделения возле Андреевки Хотинской общины Сумской области
Аналитики DeepState обнародовали обновленную карту боевых действий по состоянию на 24 августа. Она отражает как успехи украинской армии, так и локальные продвижения противника.
Андреевка (Сумщина): ВСУ смогли отбросить кафиров и улучшить свои позиции. Это важный тактический успех на пограничном участке, где российские войска пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
Свободное поле (Запорожская область): зафиксировано незначительное продвижение российских войск.
Каменское (Запорожская область): кафиры также смогли улучшить свои позиции.
Плавные (левобережье Херсона): русские войска достигли тактического продвижения на местности.
Ситуация на фронте остается динамичной: украинская армия сдерживает наступление врага и выбивает его на отдельных участках, в то же время противник пытается закрепиться в других точках. По данным DeepState, боевые действия в Сумской области становятся все интенсивнее, ведь РФ стремится создать дополнительную угрозу на северной границе Украины.
