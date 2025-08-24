ТСН в социальных сетях

DeepState: ВСУ откинули россиян в Сумской области

Силы обороны Украины добились успеха на северном направлении — украинские военные отвергли российские подразделения возле Андреевки Хотинской общины Сумской области

Елена Кузьмич
Украинские военные

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Аналитики DeepState обнародовали обновленную карту боевых действий по состоянию на 24 августа. Она отражает как успехи украинской армии, так и локальные продвижения противника.

  • Андреевка (Сумщина): ВСУ смогли отбросить кафиров и улучшить свои позиции. Это важный тактический успех на пограничном участке, где российские войска пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

  • Свободное поле (Запорожская область): зафиксировано незначительное продвижение российских войск.

  • Каменское (Запорожская область): кафиры также смогли улучшить свои позиции.

  • Плавные (левобережье Херсона): русские войска достигли тактического продвижения на местности.

Ситуация на фронте остается динамичной: украинская армия сдерживает наступление врага и выбивает его на отдельных участках, в то же время противник пытается закрепиться в других точках. По данным DeepState, боевые действия в Сумской области становятся все интенсивнее, ведь РФ стремится создать дополнительную угрозу на северной границе Украины.

Напомним, во время войны в Украине военные российской «элитной» бригады намеренно наносили себе огнестрельные ранения , которые затем оформляли как «боевые». Среди самострелов — полковник Артем Городилов и его подчиненный, подполковник Константин Фролов по прозвищу «Палач».

