DeepState зафиксировал смену линии фронта: где продвинулись оккупанты
Аналитики DeepState сообщают о новых продвижениях российских войск на востоке Украины.
Российская армия продвинулась в Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация по-прежнему сохраняется на Покровском направлении.
Такие данные обнародовали аналитики DeepState.
«Враг продвинулся в Мирнограде, в Покровске и Светлом. Уточнена линия столкновения в Покровске», — говорится в сообщении.
Напомним, руководитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов сообщил, что в Сумской, Луганской и Харьковской областях наблюдаются не столь интенсивные атаки, как было всего несколько недель назад, однако действия врага указывают на вероятную подготовку к наступлению уже в январе.
На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.