DeepState зафиксировал смену линии фронта: где продвинулись оккупанты

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

Российская армия продвинулась в Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация по-прежнему сохраняется на Покровском направлении.

Такие данные обнародовали аналитики DeepState.

«Враг продвинулся в Мирнограде, в Покровске и Светлом. Уточнена линия столкновения в Покровске», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, руководитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов сообщил, что в Сумской, Луганской и Харьковской областях наблюдаются не столь интенсивные атаки, как было всего несколько недель назад, однако действия врага указывают на вероятную подготовку к наступлению уже в январе.

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.