Defense Express о возможном массированном обстреле: Россия сознательно раскручивает истерию вокруг «Орешника»

Ракетный обстрел / © Associated Press

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Вокруг ракеты средней дальности «Орешник» раскрутили очередную информационную кампанию устрашения.

Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире " Эспрессо».

«Важный момент состоит в том, что очень сомнительно, что в России действительно есть десять „Орешников“ — это выглядит более чем неправдоподобно. Во-вторых, их кинетическое применение с соответствующими боевыми частями по эффективности примерно равно пяти „шахедам“ по энергии. То есть кинетическая боевая часть „Орешника“ выделяет примерно столько же энергии, сколько взрыв половины боевой части одного „шахеда“, — подчеркнул Катков.

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Эксперт уверен, что главная функция «Орешника» — психологическое давление.

«Мол, смотрите, у нас есть „Орешник“, и мы им угрожаем каждый раз. Когда-то ту же роль исполнял „Кинжал“, который якобы „прорывал любую противоракетную оборону“. Но система Patriot во время первого же боевого применения доказала обратное. Затем раскручивали „Циркон“ как „несбивную“ ракету, и здесь Patriot оказался несогласным», — напомнил специалист.

По словам Каткова, «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, созданная исключительно для ядерного удара, поэтому упоминания о ней автоматически переносят дискуссию в плоскость Третьей мировой.

«Когда речь идет об „Орешнике“, на самом деле речь идет о сценарии ядерной войны и конце цивилизации. У России же множество других носителей атомного оружия — в частности „Искандеры“. С начала полномасштабного вторжения мы уже видели крылатые ракеты с имитаторами ядерных боевых частей», — объяснил эксперт.

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Катков добавил, что запуск «100 ракет за раз» Россия осуществляла и раньше, без экстраординарных событий, поэтому эта цифра также не должна шокировать.

«Бывало и больше, и это не требовало каких-то „особых“ условий — например, когда украинские силы уничтожили самолеты на российских авиабазах», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.

Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.

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