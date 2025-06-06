- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 2 мин
Defense Express о возможном массированном обстреле: Россия сознательно раскручивает истерию вокруг «Орешника»
Медиашум вокруг баллистической ракеты «Орешник» нужен Кремлю, чтобы запугать украинцев.
Вокруг ракеты средней дальности «Орешник» раскрутили очередную информационную кампанию устрашения.
Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире " Эспрессо».
«Важный момент состоит в том, что очень сомнительно, что в России действительно есть десять „Орешников“ — это выглядит более чем неправдоподобно. Во-вторых, их кинетическое применение с соответствующими боевыми частями по эффективности примерно равно пяти „шахедам“ по энергии. То есть кинетическая боевая часть „Орешника“ выделяет примерно столько же энергии, сколько взрыв половины боевой части одного „шахеда“, — подчеркнул Катков.
Эксперт уверен, что главная функция «Орешника» — психологическое давление.
«Мол, смотрите, у нас есть „Орешник“, и мы им угрожаем каждый раз. Когда-то ту же роль исполнял „Кинжал“, который якобы „прорывал любую противоракетную оборону“. Но система Patriot во время первого же боевого применения доказала обратное. Затем раскручивали „Циркон“ как „несбивную“ ракету, и здесь Patriot оказался несогласным», — напомнил специалист.
По словам Каткова, «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, созданная исключительно для ядерного удара, поэтому упоминания о ней автоматически переносят дискуссию в плоскость Третьей мировой.
«Когда речь идет об „Орешнике“, на самом деле речь идет о сценарии ядерной войны и конце цивилизации. У России же множество других носителей атомного оружия — в частности „Искандеры“. С начала полномасштабного вторжения мы уже видели крылатые ракеты с имитаторами ядерных боевых частей», — объяснил эксперт.
Катков добавил, что запуск «100 ракет за раз» Россия осуществляла и раньше, без экстраординарных событий, поэтому эта цифра также не должна шокировать.
«Бывало и больше, и это не требовало каких-то „особых“ условий — например, когда украинские силы уничтожили самолеты на российских авиабазах», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.
Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.