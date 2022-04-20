Дефицит бензина может сохраниться и после войны: на что рассчитывать автовладельцам

Дефицит бензина может сохраниться и после войны: на что рассчитывать автовладельцам

Однако эксперты уверяют, что путь решения проблемы есть.

Дефицит бензина может не исчезнуть и после завершения активных боевых действий – такие прогнозы все чаще звучат от нефтяных экспертов. Украина полностью отказалась от российского и белорусского горючего и теперь налаживает логистику с Европой. В настоящее время государство, в первую очередь, обеспечивает топливом армию, аграриев и критически важную инфраструктуру. А на самих автозаправках, для обычных водителей до сих пор установлены лимиты на литраж.

Об этом говорится в ТСН.

Дефицит бензина, дизеля и автогаза сейчас наблюдается во многих автозаправках Украины. В очередях иногда приходится стоять до двух часов.

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Некоторые АЗС отпускают водителям лимитированное количество литража – не более 20 литров в бак. А на некоторых вели специальные талоны. Денис, проезжая по трассе на почти пустом баке талонов не имел. Поэтому пришлось уговаривать залить в бак хоть немного горючего. Но так и не уговорил, помогли другие водители. «Я говорю, что я пуст, она говорит, ну мы только по талонам, ничем вам помочь не можем. Это по Винницкой области, а по западной Украине даже если по талонам, то хотя бы 10 л заправляли, все равно», — говорит мужчина.

Главная причина высоких цен и ограничений ясна: в стране война. А еще мы отказались от всего российского и белорусского топлива. Сегодня Украина перестроилась на европейский бензин и дизель. Цена сразу вошла в крутое пике, однако опустить ценник с 40-50 гривен на 32-35- позволили снижение налогов и полную отмену акциза, введенное правительством.

«Потребление топлива увеличилось в разы, а, к сожалению, нахождение топлива остается быть лучше... и в перспективе, я не вижу положительных моментов ни по цене, ни по наполнению… Если не будет каких-то шагов на встречу бизнесу», — говорит эксперт нефтяного рынке Леонид Косянчук.

Сегодня армию заправляют в достаточном количестве и ясное дело – по первой необходимости. Но на дефицит горючего сейчас влияют и аграрии, потому что в разгаре посевная. Поэтому в ближайшие месяц-два некоторые заправки так и не откроются. А вместе с тем — на работающих может снова прыгнуть цена.

«То, что может поколебать, как вы правильно сказали, посевная и в целом активизировавшаяся экономическая деятельность и промышленность в первую очередь – это действительно то, что может, не скажу взорвать, но существенно поколебать рынок топливных ресурсов», — добавляет эксперт совета внешней политики Александр Краев.

Правда, некоторые эксперты прогнозируют, что положительные изменения и даже в ближайшее время все-таки наступят. И по наполнению рынка бензином, дизелем и автогазом и по более адекватным ценам. Для этого государство должно максимально упростить импорт.

«Как можно больше упростить процедуры прохождения транспорта, бензовозов в частности, поездов с нефтепродуктами через государственную границу, вполне возможно, что существенной нехватки топлива не будет даже для обычных потребителей. У трейдеров уже давно есть цепочка поставок нефтепродуктов с большим количеством государств Европейского союза, в первую очередь из Польши, Румынии, Литвы и других государств», — уверяет специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Потребности военной экономики не исчезнут и во время восстановления, которые наступят после завершения активных боев. Так что автовладельцам нужно готовиться, что топлива для их частных нужд все равно не хватит.

«Сложный период может быть пока военное состояние, плюс-минус год. В дальнейшем цены будут стабилизироваться, это не будет затяжной топливный кризис», – добавляет Краев.

Что касается ожидающей нас в ближайшее время цены, то здесь ни эксперты нефтяного рынка, ни сами владельцы автозаправочных станций сказать и спрогнозировать ничего не могут. Ведь в воюющей стране все меняется довольно быстро и не всегда предсказуемо.

Поэтому пока идет война, автолюбителям советуют меньше пользоваться собственными автомобилями и пересаживаться на общественный транспорт. Это будет уменьшать как дефицит горючего для армии, так и пробки на дорогах.

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