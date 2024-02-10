Дефицит боеприпасов ограничивает действия ВСУ: аналитики назвали последствия на фронте

По мнению экспертов, это создает неопределенность в оперативных планах Украины на поле боя.

Нехватка боеприпасов может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта. Нехватка артиллерийских снарядов и задержка западной помощи оказывают влияние на боевые действия в Украине.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

9 февраля издание Financial Times (FT) сообщило, что Украина борется с нехваткой артиллерии на фоне задержки помощи США и ожидаемого одного миллиона артиллерийских снарядов от Европы.

Неназванный военный чиновник США сказал FT, что задержка помощи США может создать "воздушный пузырь или разрыв в шланге западной помощи Украине и оставить ее без западной помощи на неопределенный период времени".

Чиновник также заявил, что Пентагон особенно обеспокоен способностью Украины поддерживать свои системы противовоздушной обороны и снабжения боеприпасами, а высокопоставленный европейский дипломат предупредил, что Украине будет трудно даже удерживать свои нынешние позиции без западной техники.

"Свертывание западной помощи Украине, скорее всего, приведет к окончательному падению способности Украины защищать себя и сдерживать российскую армию и может позволить российским войскам продвинуться вплоть до западной Украины ближе к границам государств-членов НАТО", — считают аналитики.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила Bloomberg 8 февраля, что Украина столкнулась с "критической нехваткой" военной техники, в том числе ракет и перехватчиков.

Украинские военные официальные лица недавно предупредили, что Украина ограничивает средства противовоздушной обороны и боеприпасов, пытаясь адаптироваться и отвечать на широкомасштабные российские беспилотники и ракетные удары.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, хватит ли Украине снарядов останавливать Россию.

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