Дефицит боеприпасов в ВСУ: способны ли дроны изменить ситуация на фронте

В последние месяцы FPV-дроны все больше влияют на поле боя.

Дроны, которые используют Силы обороны Украины для ударов по технике ВС РФ, не могут в полной мере заменить артиллерию.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что Украина успешно производит внутри страны беспилотники. Однако такое оружие не может заменить системы ПВО, ракетные комплексы большой дальности и артиллерию.

В ISW заявили, что Силы обороны смогли смягчить негативный эффект от недостатка артиллерийских боеприпасов, используя FPV-дроны, чтобы атаковать российскую пехоту и технику. Однако артиллерия может наносить гораздо больший вред врагу, чем баражирующие боеприпасы.

Неназванный представитель НАТО заявил Foreign Policy, что уничтоженные за последние два месяца российские танки были поражены именно FPV-дронами. Пилоты направляют беспилотник в открытый люк российского танка, на двигатель или в хранящиеся в башне боеприпасы.

Однако, как сообщается, системы радиоэлектронной борьбы и усиленная броня бронетехники могут усложнить для FPV-дронов удар по определенной точке на машине.

В отчете говорится, что способность Украины отражать механизированные нападения с помощью беспилотников FPV является частичным смягчением, а продолжающаяся нехватка артиллерии лишает украинские силы возможности быстро и в больших количествах уничтожать бронетехнику.

Напомним, Кулеба призвал к "неограниченным" поставкам оружия Украине. По его словам, стратегия помощи Украине "капля по капле" больше не работает.

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