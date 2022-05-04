"Дефицит кокаина заставил перейти на тяжелое": Подоляк отреагировал на заявления РФ об израильских наемниках

"Дефицит кокаина заставил перейти на тяжелое": Подоляк отреагировал на заявления РФ об израильских наемниках

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления российского МИД о том, что в Мариуполе вроде бы воюют "израильские наемники".

Он отметил, что такие заявления напоминают то, что из-за дефицита кокаина российские дипломаты вынуждены перейти на "что-то тяжелое".

Об этом Михаил Подоляк написал в соцсетях.

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Похоже, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее", — подчеркнул Подол. .

В МИДе России заявили, что рядом с нацистами «Азова» воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее. pic.twitter.com/diWvWftHQQ – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

Напомним, глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что "сегодня в Евросоюзе ни о какой свободе слова и верховенстве права нельзя говорить".

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