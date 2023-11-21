Дефицит лекарств в Украине: в Минздраве опровергли очередную ИПСО россиян

В ведомстве подчеркнули, что дефицита лекарства нет ни в аптечных сетях, ни в медицинских учреждениях.

Россияне запустили фейк о дефиците лекарства в Украине. В Минздраве заявили, что все необходимые медицинские препараты в стране есть, кроме тех, которые производят РФ и Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

“Украинцам на электронные ящики массово рассылают фейковые письма о дефиците лекарств в аптеках и призывают вместо лекарств с доказанной эффективностью использовать народные средства. В сообщениях, отправленных якобы от Минздрава, говорится, что дефицит лекарств возник на фоне отказа Украины от лекарственных средств, произведенных на территории РФ или Беларуси, а также из-за усложненной логистики. Минздрав заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дефицита лекарства нет ни в аптечных сетях, ни в медицинских учреждениях. В каждой больнице сформирован необходимый запас медикаментов.

“Пациенты имеют доступ к оригинальным и качественным генерическим лекарственным средствам. Все лекарства поставляются в аптеки как от украинских, так и от иностранных фармкомпаний”, — сообщили в Ляшко.

Там напомнили, что в 2022 году в Украине запретили обращение лекарств, произведенных в РФ и Беларуси.

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