Дефицит: на оккупированной Луганщине ограничили доступ населения к питьевой воде

Неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.

На захваченной территории Луганской области наблюдается острый дефицит питьевой воды, оккупанты ограничили водоснабжение населению.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

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"В условиях аномальной жары, это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения", — говорится в сообщении.

Так, на территории г.. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю графику "через день" в зависимости от района города.

На территории с. Голубовское, с. Донецкое, г. Кировск снабжение питьевой водой происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) — частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, водоснабжения якобы осуществляют через день. Однако есть информация, что оно отсутствует по несколько суток подряд.

В министерстве подчеркнули, что оккупанты таким образом "нарушают все нормы международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид".

Ранее сообщалось, что оккупанты ведут Крым к экологической катастрофе.

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