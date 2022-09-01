Дефицит оружия в России: военный эксперт рассказал, сколько еще продержится РФ

Петр Черник отметил, что на далеком зауралье оружия есть еще достаточно много.

Россия уже исчерпала оружие, которое было на ближних к Украине территориях. Оккупанты даже забрали 12 тысяч тонн оружия у белорусов, однако на далеком зауралье оружия еще много.

Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник на канале NTA.

"Поэтому я бы снизил этот градус, что к новому году у противника закончится все. Почему эта фаза очень горячая именно сейчас? Осень на носу, осенью пойдут дожди. Должны это понимать. Тяжелая техника движется сейчас по суше. Во время сезона дождей это будет практически невозможно. Однако артиллерийские дуэли, на мой взгляд, это перспектива, которая ждет нас в военном смысле", — пояснил он.

Черник отметил, что украинцы смогут по-настоящему выдохнуть при четырех обстоятельствах.

"Первое: Российская Федерация дефрагментировалась, распалась.

Второе: у России забрали ядерное оружие.

Третье: то, что образовалась условная "русская республика", она и так будет велика. Их отсекли от даровых сибирских ресурсов – нефти и газа.

Четвертый: мы вступили в НАТО.

А теперь честно – это произойдет быстро?", — сказал эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что главная цель этой войны – ликвидировать российскую государственность.

"На планете Земля тираническая, цельная 1/9 суши с имперской философией не уживется с демократической Украиной: или мы их, или они нас... Я бы хотел донести главный посыл: это – не спринтерский забег, это – не стайерский забег, это – марафон .И он, действительно, очень тяжелый и может быть длинным. Дай Бог, чтобы все осыпалось", — подытожил эксперт.

Напомним, российские военные планируют возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. Для этого, по мнению военного эксперта Сергея Грабского, в России достаточно человеческих ресурсов. Грабский отметил, что Кремль на сегодняшний день использовал лишь 10% от общей миллионной армии.

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