Дефицит овощей в РФ, новая хакерская атака Anonymous и освобождение из плена автора легендарной фразы: положительные новости за 29 марта

Дефицит овощей в РФ, новая хакерская атака Anonymous и освобождение из плена автора легендарной фразы: положительные новости за 29 марта

Среди положительных новостей, которые не могут не утешать украинцев — хакеры Anonymous уничтожили данные российской гражданской авиации, российские захватчики бежали от ВСУ, как позорные крысы и т.д.

В Украине идет 34-й день героического противостояния против российских оккупантов. Несмотря на длительное время борьбы со злом, украинцы – это несгибаемый народ, который даже в тяжелое время найдет моменты на юмор.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые произошли на протяжении 29 марта в Украине и мире в целом. Истории, поднявшие боевой дух, настроение и рвение каждого украинца.

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ВСУ уничтожили "гордость" кафиров ㅡ бронированный КамАЗ "Тайфун"

Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам, вторгшимся на украинские земли. В этот раз под уничтожение, по данным Генерального штаба ВСУ, попал бронированный автомобиль РФ повышенной защищенности – Камаз "Тайфун". Этот вид транспорта есть гордость для "второй армии мира".

"Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP — защищен от мин и засад. Украинские воины сделали его уникальным — такой вид он точно еще не имел нигде в мире", — говорится в сообщении.

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Крупнейшая американская компания прекращает поставки средств личной гигиены в РФ

Известная американская компания Johnson & Johnson решила принять дополнительные меры в отношении России из-за дальнейшей военной агрессии против Украины. Компания приостанавливает экспорт средств личной гигиены в РФ. Так, к ряду других популярных брендов, производящих косметику и санитарно-гигиенические товары, добавилась еще одна. Скоро можно ожидать дефицит средств личной гигиены.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке – включая гарантию работы, транспортом, жильем и финансовой помощью – для наших работников и их семей в Украине", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Освобожденный из плена пограничник, автор легендарной фразы о "русском военном корабле" вернулся домой

Пограничник Роман Грибов, защитник острова Змеиный, автор уже легендарной фразы о "русском военном корабле", вернулся из плена домой. Украинский "классик" вместе с собратьями находился в плену почти с первых дней войны. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец 29 марта встретился с Романом и вручил отличие "За заслуги перед Черкасщиной".

ФОТО: Игорь Табурец

Хакеры Anonymous уничтожили данные российской гражданской авиации

Хакеры международного сообщества Anonymous не устают радовать душу украинцев новыми делами. На этот раз хакеры совершили мощную кибератак на серверы Управления гражданской авиации России. С серверов стерли все документы, файлы, данные регистрации самолетов и письма. После этого вмешательство Росавиации перешло на бумажный документооборот. Как сообщают украинские "помощники" в борьбе против РФ, всего было стерто около 65 терабайт данных.

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Российские захватчики бежали от ВСУ, как позорные крысы

Российские военные бегут от Вооруженных сил Украины, куда глаза видят, как позорные крысы. Об этом свидетельствует очередной перехваченный разговор кафиров, оттесненных из Николаева в Херсон. Они дают друг другу советы "не геройствовать и не высовываться, быть с головой". Они испуганы и стремятся только отступать.

"Говорят, что в первые дни войны бегали по полям "как позорные крысы", поскольку даже их командиры не знают, какие на самом деле у них цели и задачи", — говорится в сообщении.

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У российских ритейлеров начались трудности с закупкой овощей

Торговые сети в РФ столкнулись с трудностями поставки овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. В частности, речь идет о капусте, моркови и свекле.

Как сообщаются, с 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли удочки — а именно на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%. Так, по подсчетам на базе данных онлайн-витрин, в Москве цены на капусту выросли до 89-130 руб. за 1 кг, на морковь до 49,9-59,5 руб. за 1 кг.

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