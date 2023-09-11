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Дефицит рабочей силы и спад экономики: британская разведка — о влиянии мобилизации в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Дефицит рабочей силы и спад экономики: британская разведка — о влиянии мобилизации в РФ

Российский рубль / Фото: pixabay.com

Нехватка работников в промышленности России достигла нового максимума.

Мобилизация и призыв в армию в России продолжает оказывать негативное влияние на рабочую силу промышленности и избивать по экономике страны.

Об этом сообщает британская разведка.

Западная разведка, ссылаясь на Институт экономической политики имени Егора Гайдара, отмечает, что в июле 2023 года недостаток работников в промышленности России достиг нового максимума в 42%, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

"В отличие от призыва в других странах, в ИТ-секторе Россия приняла меры по сохранению рабочей силы. Вероятно, это подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 000 ИТ-работников покинули Россию в 2022 году. Это равняется 10% рабочей силы ИТ-сектора", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что 4 сентября 2023 г. президент Путин подписал указ о повышении льготного возраста призыва на военную службу для IT-специалистов с 27 до 30 лет.

"Это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв на военную службу в России ухудшили нехватку рабочей силы, не связанной с обороной. В преддверии выборов президента России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут пытаться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", – подчеркнули британские разведчики.

Ранее в ГУР рассказали, объявит ли Россия мобилизацию как в прошлом году.

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Дата публикации
Просмотры
338
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