Дефицит снарядов для ВСУ можно компенсировать истребителями F-16 – эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подтвердил информацию о том, что на Западе хватит снарядов только для одного большого контрнаступления Украины. Он объяснил, что этот недостаток можно компенсировать за счет истребителей F-16.

Об этом Александр Мусиенко сказал в комментарии "24 каналу".

В то же время, союзники Украины сейчас наращивают усилия, чтобы убрать снарядный дефицит, который есть в ВСУ.

По его мнению, компенсировать дефицит снарядов в Украине можно было бы несколькими способами:

наличием авиации – многоцелевых самолетов, таких как F-16. Они могут наносить удары по наземным целям ракетами "воздух – земля";

использованием в большем количестве управляемых бомб JDAM;

использованием дальнобойных ракет.

Александр Мусиенко также подчеркнул, что нужно наращивать производство боеприпасов.

"Нам поставляются снаряды, также мы использовали те, что есть на складах. Но нужно запускать производство. В России та же ситуация. У них иссякают снаряды, а собственный ВПК не успевает, поэтому они ищут их в Китае, в Иране, Северной Корее, Мьянме – по миру, где только могут", – отметил эксперт.

Напомним, кабинет министров Словакии одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

У Путина устроили истерику из-за передачи МиГ-29 и пригрозили Украине "еще большими страданиями".

Один из опытнейших пилотов США Дэн Гептон заявил, что готов пилотировать такие самолеты, как F-16, в Украине.

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