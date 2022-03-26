Дефицит топлива и нехватка наличных денег в банкоматах: какая ситуация во временно оккупированном Скадовске

Дефицит топлива и нехватка наличных денег в банкоматах: какая ситуация во временно оккупированном Скадовске

Местные жители снабжены газом, водой, светом.

Во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область) с начала войны власти и коммунальщики работают в штатном режиме, цены на продукты выросли.

Скадовский городской голова Александр Яковлев на странице Facebook, рассказал о состоянии дел в общине на 26 марта.

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Жители Скадовской территориальной общины снабжены газом, водой, светом. Коммунальные службы работают. Мэр напомнил о необходимости платить за услуги.

"Все местные коммунальные услуги предоставляются до тех пор, пока есть чем платить за электроэнергию, горючее и заработную плату. Государство выполняет все свои обязательства — своевременная выплата пенсий и соцпомощи, помощь предпринимателям и их работникам, послабление в налогах. На период военного положения. Не начисляется плата за землю, аренда имущества, есть льготы по уплате единого налога", — написал городской голова.

В Скадовске работают центр предоставления административных услуг и органы регистрации браков.

"С начала войны у нас родилось 30 маленьких граждан Украины. Работает больница и поликлиника", — отметил он.

Банки работают в ограниченном режиме из-за нехватки наличных денег. Хлеб обеспечивает местный комбинат.

Цены на продукты выросли из-за дефицита топлива и сложной логистики. Проблем со снабжением продуктов пока не испытывают. Охрану общественного порядка в городе осуществляет общественный патруль.

Ранее Александр Яковлев сообщил, что ситуация в городе контролируется, однако по территории общины постоянно перемещаются российские военные.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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