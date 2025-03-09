Дефицит высокоточных ракет изменяет баланс сил на фронте в Украине — WSJ

Учитывая прекращение поставок оружия и обмена разведданными между США и Украиной, ситуация на фронте может претерпеть существенные изменения. Это решение, принятое во время президентства Дональда Трампа, поначалу не будет иметь катастрофических последствий, однако в долгосрочной перспективе оно может привести к серьезным проблемам для украинских сил.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что одним из самых больших последствий станет ограничение способности ВСУ осуществлять точные дальние удары по российским позициям. Ранее США обеспечивали Украину важной развединформацией, позволявшей точно определять цели, поражать технику и вражеские склады на значительных расстояниях.

Нехватка этих разведданных усложнит задачи украинских военных на передовой. Для ведения эффективных боевых операций необходима высокоточная информация о расположении противника, и без поставки таких данных Украина теряет немаловажную часть своих стратегических возможностей. Это приводит к тому, что даже с современными артиллерийскими системами, такими как HIMARS, ВСУ будут испытывать серьезные проблемы в выполнении задач, требующих дальнего огня.

Остановка поставки оружия также будет иметь негативные последствия для поставок боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов. Украина уже сталкивалась с дефицитом этих снарядов, и без новых поставок она не сможет поддерживать должную интенсивность артиллерийских ударов, что ограничит ее способность активно противодействовать российской армии на фронте. Увеличение зависимости от российских артиллерийских снарядов создаст серьезные проблемы для украинских сил, поскольку Россия продолжает снабжать себя достаточным количеством боеприпасов.

Нехватка американских боеприпасов и разведданных постепенно усугубит ситуацию на фронте, что может привести к необходимости тактического отступления в отдельных районах. Это будет особенно актуально в случае отсутствия возможности быстро восстанавливать технику и пополнять запасы на поле боя. Украине придется полагаться на свои внутренние ресурсы, однако в случае с более сложной техникой, например гаубицы M777 или боевые машины Bradley, отсутствие комплектующих и запасных частей может привести к тому, что техника просто выйдет из строя.

Ситуация усугубится и для противовоздушной обороны. Без поставок необходимых ракет для американских систем Patriot Украина потеряет одну из основных линий обороны от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В этом контексте уменьшение количества поставок станет серьезным ударом по безопасности страны, поскольку системы Patriot являются одними из наиболее эффективных средств борьбы с ракетной угрозой.

В целом хотя этот шаг на начальном этапе может казаться менее значительным, его последствия для Украины могут стать все более серьезными. Утрата доступа к высокоточным системам вооружения и важным разведданным существенно ослабит оборонительную способность ВСУ и может привести к значительным трудностям в ведении войны с Россией.

Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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