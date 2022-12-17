"Дефицит значительный": в "Укрэнерго" рассказали, как восстанавливают энергосистему после ракетной атаки

По состоянию на субботу, 17 декабря, энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после девятого массированного ракетного удара России. Дефицит электроэнергии в системе, все еще значительный. Всем облэнерго сообщены лимиты потребления.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Массированная ракетная атака по энергосистеме Украины 16 декабря

В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

В результате массированного ракетного удара по критической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

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