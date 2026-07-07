Дефицит ракет Patriot: как Россия использует слабое место украинской ПВО

Россия использует дефицит ракет Patriot для сокрушительных ударов / © Associated Press

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Россияне используют исчерпанные запасы украинских противоракетных комплексов-перехватчиков, чтобы максимизировать разрушения и потери Украины среди гражданских. Во время одной из последних ночных атак Силы ПВО перехватили почти все российские крылатые ракеты, но ни одной баллистической ракеты сбить не удалось.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Сокрушительные удары по Украине — следствие нехватки ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не смогла перехватить российские баллистические ракеты из-за недостающих поставок ракет-перехватчиков. В связи с этим он призвал ЕС и США использовать предстоящий саммит НАТО для поддержки возможностей ПВО Украины.

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В то же время, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина уже заключила контракты на поставку ракет Patriot со своими партнерами, но поставки начнутся не ранее 2027 года.

Представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что российские ракеты «Искандер-М», С-400, «Циркон» и «Оникс» являются либо баллистическими ракетами, либо двигаются по баллистическим траекториям. Это означает, что только системы Patriot и их аналоги могут перехватывать такие ракеты.

По данным ведомства, именно баллистические ракеты повлекли большую часть масштабных разрушений в Киеве и области во время ударов 5–6 июля.

По оценкам Юрия Игната, Россия все чаще использует баллистические ракеты, чтобы воспользоваться нехваткой ракет-перехватчиков Patriot как в Украине, так и во всем мире.

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Игнат предполагает, что РФ может увеличить производство баллистических ракет, чтобы воспользоваться нехваткой ракет для ПВО по всему миру. Также РФ может накапливать ракеты и корректировать частоту массированных ударов.

Анализ последних атак свидетельствует о том, что во время каждой ракетной атаки количество баллистических ракет было меньше обычного. Так, в ночь с 5 на 6 июля оккупанты запустили в общей сложности 29 баллистических ракет или ракет, следовавших по баллистическим траекториям.

Тенденция уменьшения количества баллистических ракет наблюдается с начала лета. Очевидно, что РФ экономит такие ракеты и пытается повысить эффективность своих ударов.

По всей видимости, российское командование подсчитало, что предыдущие ракетные баллистические атаки уже истощили ресурсы ПВО, поэтому Украина большинство ракет сбить не может. Теперь россияне используют меньше баллистических ракет, ведь Украине все равно нечем их сбить.

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Дефицит ракет к ПВО: последние новости

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина открыто говорит о дефиците ракет для ПВО. По его словам, враг и так владеет информацией об объемах поставок от западных партнеров и количестве затраченных боеприпасов при отражении российских атак.

Поскольку дефицит возникает периодически из-за постоянных обстрелов, скрывать это от противника нет смысла — россияне хорошо осведомлены.

Публичная коммуникация необходима прежде всего для того, чтобы объяснить обществу реальное положение дел и непрерывно напоминать международным партнерам о необходимости регулярной помощи.

К призывам о помощи приобщаются и сами военные, в том числе операторы комплексов Patriot. Бойцы, в совершенстве овладевшие западной техникой, публично обращаются к союзникам с просьбой предоставить боеприпасы.

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