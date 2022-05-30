Дефолт неизбежен: инвесторы не получили от России выплаты по облигациям

Дефолт неизбежен: инвесторы не получили от России выплаты по облигациям

Россия приближается к дефолту из-за санкций и ограничений, введенных против нее в ответ на широкомасштабное вторжение в Украину.

С минувшей среды, 25 мая, американским банкам и физическим лицам запрещено принимать выплаты по облигациям от правительства России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Россия будет производить платежи по еврооблигациям в рублях, которые можно конвертировать в другую валюту. Еврооблигации, номинированные в евро, будут выплачиваться в евро, поскольку Евросоюз не принял ограничения на выплаты в евро, говорят в Минфине РФ.

"Этот механизм, кажется, работает только на бумаге, но это все технические проблемы. Последний вопрос состоит в том, когда Россия прекратит эту войну, и если она этого не сделает, как долго она сможет избежать коллапса финансовой системы", – говорит Карл Вонг, руководитель отдела фиксированного дохода Avenue Asset Management в Гонконге.

Так, долларовые облигации России номиналом 2047 в минувшую пятницу оценивались на уровне 17,3 цента за доллар, по сравнению с 84,8 центов до вторжения в Украину 24 февраля, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Таким образом, Россия вернулась к обратному отсчету приближения дефолта, поскольку выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, фактически запустив 30-дневный льготный период.

Напомним, что ранее Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает "выборочный дефолт . Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые от начала войны против Украины и введения новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт в 1998 году, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

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