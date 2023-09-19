Деградация российских войск: в ISW оценили последствия освобождения Клищиевки и Андреевки для врага

Похожая ситуация была на Запорожье, когда украинское контрнаступление настолько ухудшило одно из подразделений оккупантов, что командование РФ вынуждено было дать ему время на обновление.

Освобождение Клищиевки и Андреевки (южнее Бахмута) украинскими войсками могло повлечь за собой серьезную деградацию российских военных, которые держали оборону в этих городах. Ведь именно таким образом на оккупантов влияет продвижение ВСУ на Запорожье.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW)

По оценкам аналитиков, российские войска, которые с начала украинского контрнаступления оборонялись в Запорожской области, делали это в основном без ротации подразделений оперативного уровня и, вероятно, понесли дополнительные потери.

Российские подразделения 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии (Южный военный округ) регулярно отражали атаки ВСУ и принимали участие в различных боевых столкновениях. Россияне также отражали первые этапы украинского контрнаступления с июня по август.

Последствия контрнаступления ВСУ в Запорожье для россиян

В августе ВСУ начали прорыв первой линии обороны оккупантов. Тогда вражеские войска израсходовали значительное количество личного состава и усилий.

Отчеты и кадры от самих россиян свидетельствуют о том, что многие подразделения 42-й дивизии с тех пор отошли. Теперь они в основном обстреливают украинцев.

Отсутствие уведомлений об участии этих российских подразделений в боях на западе Запорожской области свидетельствует, что причиненные им во время первых этапов контрнаступления ВСУ потери сделали этих бойцов неэффективными в бою.

В отчете указано, что во время прорыва украинских войск подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл и вернулись на передовые позиции в начале сентября. Это признак того, что наступление ВСУ настолько ухудшило российское подразделение, что вражеское командование вынуждено было дать ему время на обновление.

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Аналитики добавили, что это была одна из немногих ротаций российских подразделений, которые Институт увидел в этом секторе фронта.

Кроме того, контрнаступательные операции Сил обороны Украины также могли сильно задеть российские подразделения 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа РФ.

Последствия для врага от деоккупации Клищиевки и Андреевки

По выводам экспертов, продвижение украинских войск к югу от Бахмута может повлечь за собой похожую деградацию российских оборонных подразделений в этом районе.

К слову, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, после освобождения Андреевки и Клищиевки для украинских сил открылись возможности и для деоккупации Бахмута. Маломуж считает, что теперь это вопрос нескольких недель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Несколько недель – максимальный срок для оккупантов в Бахмуте | Маломуж

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