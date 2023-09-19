Деградация российских войск: в ISW оценили последствия освобождения Клищиевки и Андреевки для врага

Похожая ситуация была на Запорожье, когда украинское контрнаступление настолько ухудшило одно из подразделений оккупантов, что командование РФ вынуждено было дать ему время на обновление.
Освобождение Клищиевки и Андреевки (южнее Бахмута) украинскими войсками могло повлечь за собой серьезную деградацию российских военных, которые держали оборону в этих городах. Ведь именно таким образом на оккупантов влияет продвижение ВСУ на Запорожье.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW)
По оценкам аналитиков, российские войска, которые с начала украинского контрнаступления оборонялись в Запорожской области, делали это в основном без ротации подразделений оперативного уровня и, вероятно, понесли дополнительные потери.
Российские подразделения 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии (Южный военный округ) регулярно отражали атаки ВСУ и принимали участие в различных боевых столкновениях. Россияне также отражали первые этапы украинского контрнаступления с июня по август.
Последствия контрнаступления ВСУ в Запорожье для россиян
В августе ВСУ начали прорыв первой линии обороны оккупантов. Тогда вражеские войска израсходовали значительное количество личного состава и усилий.
Отчеты и кадры от самих россиян свидетельствуют о том, что многие подразделения 42-й дивизии с тех пор отошли. Теперь они в основном обстреливают украинцев.
Отсутствие уведомлений об участии этих российских подразделений в боях на западе Запорожской области свидетельствует, что причиненные им во время первых этапов контрнаступления ВСУ потери сделали этих бойцов неэффективными в бою.
В отчете указано, что во время прорыва украинских войск подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл и вернулись на передовые позиции в начале сентября. Это признак того, что наступление ВСУ настолько ухудшило российское подразделение, что вражеское командование вынуждено было дать ему время на обновление.
Аналитики добавили, что это была одна из немногих ротаций российских подразделений, которые Институт увидел в этом секторе фронта.
Кроме того, контрнаступательные операции Сил обороны Украины также могли сильно задеть российские подразделения 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа РФ.
Последствия для врага от деоккупации Клищиевки и Андреевки
По выводам экспертов, продвижение украинских войск к югу от Бахмута может повлечь за собой похожую деградацию российских оборонных подразделений в этом районе.
К слову, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, после освобождения Андреевки и Клищиевки для украинских сил открылись возможности и для деоккупации Бахмута. Маломуж считает, что теперь это вопрос нескольких недель.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Несколько недель – максимальный срок для оккупантов в Бахмуте | Маломуж
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